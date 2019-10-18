Atom Casino — официальный сайт онлайн‑казино Атом для игры на деньги

Наша история

О караоке баре

YARD — караоке клуб в Москве притягателен не только роскошной студийной акустикой и изумительным меню с эксклюзивными блюдами от шефа. Это настоящий лаунж бар с интерьером в авторском дизайне и приятным цветным освещением из неона. Комфортные диваны и кресла в английском стиле с высокими подлокотниками создают обволакивающее ощущение. Стулья с мягкой стеганой обивкой и изогнутыми спинками способствуют расслаблению и органично сочетаются с тонкими столешницами, которые словно парят в воздухе. Караоке бар YARD BAR продуман до мелочей и выводит ваш отдых на новый уровень: барная зона подсвечена, как в лондонских пабах, над ней расположен большой экран, уникальный рельеф потолка играет переливами от диско-шара. Истинная атмосфера лаунж караоке бара ЯРД погрузит вас в релакс, отвлечет от рутины и хлопот и позволит сполна насладиться блюдами и музыкой. Объедините караоке с кальяном — ЯРД клуб просто идеален для этого! Приходите за релаксом и VIP-сервисом в бар по ул. Наметкина, д.3 в Москве.

Большой выбор коктейлей

Меню бара

Мы предлагаем нашим гостям уникальные коктейли, созданные нашими талантливыми барменами. В нашем меню вы найдете как классические, так и оригинальные коктейли, каждый из которых имеет свою историю и особенности.

Что бы сытно поесть

Основное меню

Рибай по тайски
5200 ₽

Мясо/свежие овощи/чеснок/устричный соус 250 г.

Рибай прайм
2500 ₽

Мясо/розмарин/чеснок 100 г.

Филе миньон на гриле
1900 ₽

Мясо/розмарин/чеснок 100 г.

Оссобуко на поленте
2100 ₽

Полента/пармезан/мясо/цедра 300 г.

Ризотто белые грибы
1800 ₽

Рис/белые грибы/трюфельное масло 240 г.

Cибас целиком с артишоками
2600 ₽

Cибас/артишок/белое вино/овощи 650 г.

филе дорадо на подушке из кускуса
1900 ₽

Кускус/рыба/сливочный соус 200 г.

лосось в соусе берблан
2900 ₽

Лосось/фенхель/спаржа/сливки 250 г.

Суп куриный
700 ₽

Курица/картофель/перепелиное яйцо 400 г.

Крем-суп овощной
700 ₽

Овощи/специи/масло 400 г.

Шеф повар ресторана Yard
Блюда ресторана
Эксклюзивные блюда

От шефа

В нашем Караоке баре вы сможете насладиться поистине эксклюзивными блюдами от талантливого шеф-повара. Её кулинарное искусство поражает воображение и заставляет возвращаться к нам снова и снова. Искусная работа с продуктами, создаёт неповторимые комбинации ингредиентов, которые подчеркивают их лучшие качества.

Там где льётся музыка

Караоке зона

Выбор посетителей

Кухня дня

Сделайте это заранее

Заказ столика

    Схема проезда

    г. Москва, ул. Намёткина д. 3

    Звоните:
    +79779915555

    Режим работы: c 20:00 до 6:00 утра.