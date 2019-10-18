Atom Casino — официальный сайт онлайн‑казино Атом для игры на деньги

О караоке баре
YARD — караоке клуб в Москве притягателен не только роскошной студийной акустикой и изумительным меню с эксклюзивными блюдами от шефа. Это настоящий лаунж бар с интерьером в авторском дизайне и приятным цветным освещением из неона. Комфортные диваны и кресла в английском стиле с высокими подлокотниками создают обволакивающее ощущение. Стулья с мягкой стеганой обивкой и изогнутыми спинками способствуют расслаблению и органично сочетаются с тонкими столешницами, которые словно парят в воздухе. Караоке бар YARD BAR продуман до мелочей и выводит ваш отдых на новый уровень: барная зона подсвечена, как в лондонских пабах, над ней расположен большой экран, уникальный рельеф потолка играет переливами от диско-шара. Истинная атмосфера лаунж караоке бара ЯРД погрузит вас в релакс, отвлечет от рутины и хлопот и позволит сполна насладиться блюдами и музыкой. Объедините караоке с кальяном — ЯРД клуб просто идеален для этого! Приходите за релаксом и VIP-сервисом в бар по ул. Наметкина, д.3 в Москве.
Меню бара
Мы предлагаем нашим гостям уникальные коктейли, созданные нашими талантливыми барменами. В нашем меню вы найдете как классические, так и оригинальные коктейли, каждый из которых имеет свою историю и особенности.
Основное меню
Рибай по тайски5200 ₽
Мясо/свежие овощи/чеснок/устричный соус 250 г.
Рибай прайм2500 ₽
Мясо/розмарин/чеснок 100 г.
Филе миньон на гриле1900 ₽
Мясо/розмарин/чеснок 100 г.
Оссобуко на поленте2100 ₽
Полента/пармезан/мясо/цедра 300 г.
Ризотто белые грибы1800 ₽
Рис/белые грибы/трюфельное масло 240 г.
Cибас целиком с артишоками2600 ₽
Cибас/артишок/белое вино/овощи 650 г.
филе дорадо на подушке из кускуса1900 ₽
Кускус/рыба/сливочный соус 200 г.
лосось в соусе берблан2900 ₽
Лосось/фенхель/спаржа/сливки 250 г.
Суп куриный700 ₽
Курица/картофель/перепелиное яйцо 400 г.
Крем-суп овощной700 ₽
Овощи/специи/масло 400 г.
От шефа
В нашем Караоке баре вы сможете насладиться поистине эксклюзивными блюдами от талантливого шеф-повара. Её кулинарное искусство поражает воображение и заставляет возвращаться к нам снова и снова. Искусная работа с продуктами, создаёт неповторимые комбинации ингредиентов, которые подчеркивают их лучшие качества.
Караоке зона
Кухня дня