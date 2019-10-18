Atom Casino — официальный сайт онлайн‑казино Атом для игры на деньги

Наша история

О караоке баре

YARD — караоке клуб в Москве притягателен не только роскошной студийной акустикой и изумительным меню с эксклюзивными блюдами от шефа. Это настоящий лаунж бар с интерьером в авторском дизайне и приятным цветным освещением из неона. Комфортные диваны и кресла в английском стиле с высокими подлокотниками создают обволакивающее ощущение. Стулья с мягкой стеганой обивкой и изогнутыми спинками способствуют расслаблению и органично сочетаются с тонкими столешницами, которые словно парят в воздухе. Караоке бар YARD BAR продуман до мелочей и выводит ваш отдых на новый уровень: барная зона подсвечена, как в лондонских пабах, над ней расположен большой экран, уникальный рельеф потолка играет переливами от диско-шара. Истинная атмосфера лаунж караоке бара ЯРД погрузит вас в релакс, отвлечет от рутины и хлопот и позволит сполна насладиться блюдами и музыкой. Объедините караоке с кальяном — ЯРД клуб просто идеален для этого! Приходите за релаксом и VIP-сервисом в бар по ул. Наметкина, д.3 в Москве.